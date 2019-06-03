​Названы имена полицейских, простреливших голову 5-летнему мальчику

Полицейскими из Переяслав-Хмельницкого, которые, развлекаясь с оружием в состоянии алкогольного опьянения, выстрелили в голову малолетнему мальчику, оказались старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько.

Об этом сообщает "24 канал".

Сегодня Голосеевский районный суд Киева будет избирать им меру пресечения. Прокуроры просят для полицейских меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от занимаемых должностей.

Как сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах, во время обыска по месту жительства правоохранителей у них было изъято пневматическую винтовку и патроны к ней, малокалиберную винтовку и патроны к ней, а также магазин к пистолету ПМ.

Как сообщал "Апостроф", состояние 5-летнего Кирилла остается крайне тяжелым, ему сделали операцию.