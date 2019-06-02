Без сознания пьяны: опубликованы новые скандальные подробности о полицейских, ранивших ребенка

Двое работников патрульной полиции Переяслава-Хмельницкого, которые из огнестрельного оружия попали в 5-летнего ребенка, признают свою вину.

Об этом сообщает издание "Громадське", ссылаясь на слова бабушки пострадавшего мальчика Александры Тлявовой.

"Идет следствие. Начальник нашего райотдела приезжал в реанимацию к нам и говорил, что они (задержанные - ред.) признают вину, но они такие пьяные, что не знают, кто это сделал. Они были без сознания пьяны. Просто развлекались", - рассказала женщина.

Также она уверенна, что виновные понесут наказание за содеянное.

"Однозначно, они будут сидеть. Мы не допустим, чтобы они вышли или под залог, или чтобы вообще их оправдали. Такого оправдания нет. Я еще понимаю, если авария. Но просто напиться и такое сделать", - отметила она.

По данным прокуратуры Киевской области, полицейским уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

"Установлено, что указанные работники патрульной полиции, 31 мая текущего года в г. Переяслав-Хмельницкий во время отдыха употребляли спиртные напитки. В дальнейшем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. В результате осуществления выстрелов попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Прокуратурой готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", полицейские из Переяслава-Хмельницкого, которые, развлекаясь с оружием ранили 5-летнего мальчика в голову, находились в состоянии алкогольного опьянения.