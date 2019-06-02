Врачи рассказали о состоянии мальчика, раненного пьяными полицейскими под Киевом

5-летнему ребенку, в которого стреляли пьяные полицейские в Переяславе-Хмельницком, сделали операцию.

Об этом сообщает издание "Громадське", ссылаясь на слова бабушки пострадавшего мальчика Александры Тлявовой.

По ее словам, оперировал ребенка заведующий больницы, но к родным выходил не он, а его ассистент и врач из реанимации.

"Они по-своему объясняют, но это страшно. Черепная коробка полностью раздроблена. Пуля отрикошетила, побила всю черепную коробку и застряла в мозге. Ее не могут достать и она, вероятно, там так и останется. Сделали трепанацию, убрали все эти кости и полностью все вычистили. Я так понимаю, что голова сейчас открыта, чтобы отека сильного не было", - сказала бабушка раненого мальчика.

Как сообщал "Апостроф", двое работников патрульной полиции Переяслава-Хмельницкого, которые из огнестрельного оружия попали в 5-летнего ребенка, признают свою вину.