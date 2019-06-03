Носилки лежали за кадром? Боевики показали видео с подрывом "украинского Урала" на Донбассе

Боевики озадачили новым фейком о подрыве "Урала", якобы принадлежащего украинским бойцам на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал блогер Necro Mancer в Twitter.

"Предположительно, прилет ПТУРа в грузовик ВСУ, дата и место съемки неизвестны", - говорится в подписи к кадрам.

В сети тут же стали комментировать кадры.

"Чет быстро носилки нашлись для выноса раненных, такое впечатление, что они где-то за кадром лежали специально...", "А разве так горит боекомплект?", "Слишком хорошо горит как для водовозки", - усомнились в подлинности кадров пользователи.

Обновлено. В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" уверен в том, что видео постановочное.

" Внимание фейк. В очередной раз рупоры российско-оккупационных войск обМарочко и оБассанов и ряд информагентств распространяют постановочное видео с якобы уничтожением украинской единицы военной техники в районе проведения ОС. Видос на этот раз снят получше чем предыдущий, но люди, бегущие сразу с носилками за военным грузовиком, просто заставляют немного улыбнуться", - отметил он в Facebook.

Отметим, ранее Штефан также указывал на другое фейковое видео смертельного "подрыва" БМП ВСУ.

Как сообщал "Апостроф", были опубликованы фото и данные про очередного боевика на Донбассе, Сергея Ляхова из российского города Новороссийск, который пополнил "Груз 200".