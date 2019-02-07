"Груз 200" на Донбассе пополнился очередным боевиком: фото

В сети опубликовали фото и данные про очередного боевика на Донбассе, который пополнил "Груз 200".

Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер и военнослужащий ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан.

7 февраля скончался боевик Ляхов Сергей с Волновахского района. Как пишут в сети, он умер после операции.

"200 бригада 07.01.19 пополнилась очередным бойцом. Ляхов Сергей с Волновахского района. Все будет Украина и победа за нами!", - написал Штефан.

Сергей Ляхов в 1981 году родился в российском городе Новороссийск Краснодарского края. Однако он проживал в Донецкой области. Ляхов воевал на стороне ЛНР-ДНР, а в сети отмечал, что он бессмертный.

Как сообщал "Апостроф", 1 февраля в ходе боевых действий на Донбассе был ликвидирован очередной боевик, Дмитрий Басков по кличке "Сказка".