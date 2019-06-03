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​Резонансное убийство в Киеве: вдова назвала имя заказчика

понедельник, 03 июня 2019, 08:31
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Вдова экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова, певица Мария Максакова заявила, что к смерти ее мужа причастен бывший сотрудник Следкома РФ Денис Панаитов.

Об этом сообщает НТВ.

Артистка обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность Панаитова к смерти ее мужа..

"Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в сеть, в которых Панаитов Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ и я прошу Следственный комитет и лично вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль", – рассказала она.

Также в эфире российского ТВ показали кадры скрытой съемки со встречи Максаковой с бывшим начальником отдела СК Одинцовского района Московской области Денисом Панаитовым. После переезда Вороненкова с женой в Украину он предложил обменять московскую квартиру супругов на свою жилплощадь в Киеве. Сделка состоялась 22 марта 2017 года, за сутки до смерти бывшего депутата Госдумы. На записи Панаитов говорит Максаковой, что у него были договоренности с "человеком".

"Умер он, не умер, убили, не убили — без разницы", – отмечает он.

Максакова в ответ уточняет, что Панаитов обещал переписать или продать квартиры в Москве и Киеве.

"Ни то, ни другое не происходит, я сижу здесь. Ничего и ничего", – сообщила она.

По словам Максаковой, старшую дочь Вороненкова от первого брака Екатерину, ставшую посредником при оформлении квартиры в комплексе "Москва-Сити", обманули.

"Именно Кате, пользуясь тем, что она ничего не соображает, он подсунул расписку о том, что она получила 38 миллионов рублей. Она дала потом заявление, показания, что ничего этого не было, что она употребляла наркотические и психотропные вещества", – заявила вдова.

Она призналась, что обеспокоена судьбой падчерицы. По словам певицы, Панаитов запугивал дочь Вороненкова, а после подписания документов девушка пропала.

Как сообщал "Апостроф", 1 февраля 2019 года полиция (РФ) задержала подозреваемого в похищении криминального авторитета Юрия Василенко, фигуранта дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова.

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