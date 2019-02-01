​Похищение бандита, причастного к убийству Вороненкова: росСМИ раскрыли интересные детали

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пятница, 01 февраля 2019, 15:03

Полиция (РФ) задержала подозреваемого в похищении криминального авторитета Юрия Василенко, фигуранта дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, был задержан житель Курска 1983 года рождения, при этом всего в похищении подозревают троих человек.

Известно, что задержание Александра Сошникова проводили в Курске на днях с помощью регионального УФСБ, а сам он ранее отбывал наказание по делу о грабеже в Льговской колонии (ФКУ ИК-3), где в 2005 году был в числе заключенных, вскрывших вены в знак протеста против пыток и унижений со стороны администрации колонии.

Некоторые источники сообщают, что задержанных было двое. Согласно информации, в Москве 31 января также был задержан второй подозреваемый в похищении Василенко.

Сам Василенко предположительно уже мертв, его тело при этом не было найдено.

Василенко похитили 10 января в московском ресторане "Базилик", а в ходе обысков в его арендованной квартире нашли несколько десятков единиц оружия, включая снайперские винтовки и взрывчатые вещества.

Как ранее сообщал "Апостроф", шансы выжить у похищенного в Москве украинского криминального "авторитета" Юрия Василенко невелики.

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