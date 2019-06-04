На популярном курорте жестоко наказали наглого туриста из России: соцсети взорвало видео

В сети появилось видео, где показали "мгновенную карму" россиянину, который отличился своим поведением на курорте.

Об этом сообщают пользователи сети.

Так, на ролике показано, как посреди многолюдной улицы за границей парень показывал трюки с мячом. Но в это время мимо него проходил пьяный россиянин с бутылкой алкоголя, судя по всему. Он подошел к трюкачу, сбив его мяч, и "положил на него" бутылку. А потом виновник инцидента просто развернулся и ушел. Однако парень не растерялся и кинул в пьяного туриста мяч, а далее начал его бить.

Пользователь интернета VLad Medved разместил видео инцидента в YouTube.

"Невероятные приключения россиянина на чужбине." 2019 год", - написал Михаил Светлов.

Другие же пользователи прокомментировали увиденное. Под постом написали, что россиянина после инцидента забрала полиция в отделение.

Как сообщал "Апостроф", в сети пользователи возмутились поведению российских туристов на курорте в Турции.