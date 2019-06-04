​Трагедия с убитым полицейскими ребенком: новые подробности и видео

Возле 5-летнего Кирилла, погибшего от пули пьяных полицейских, играли и другие дети, именно они и сообщили об окровавленном мальчике взрослым.

Об этом рассказал дядя погибшего ребенка, сообщает "Громадське".

Мужчина рассказал, что Кирилл был на улице с друзьями и братом. Мальчик сидел в тени на газоне, когда дети услышали выстрел.

"Я прибежал - он был в крови", - рассказал он.

Лишь через 5:00 после госпитализации врач, приехавший из Киева, сообщил, что это была пуля.

"Сначала подумали, что действительно ударился в камень. Я на руки его, в машину ... Ребенок был в коме", - говорит мужчина.

Полицейских, которые стреляли, семья не знает и с ними не общается. Как установили следователи, стреляли у Кирилла через кусты.

Подробно о жутком убийстве ребенка полицейскими под Киевом читайте в материале "Апострофа": Резонансное убийство 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком фото, видео и все подробности.