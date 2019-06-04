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Резонансное убийство 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком: фото, видео и все подробности

вторник, 04 июня 2019, 16:42
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31 мая в Переяслав-Хмельницком, Киевской области, пятилетний Кирилл Тлявов получил огнестрельную травму головы, которая оказалась смертельной. В убийстве обвиняют двоих сотрудников местной полиции.

"Апостроф" собрал все, что известно об этом вопиющем случае.

Сразу же после поступления первых новостей о травме Кирилла называли и подозреваемых. Ими оказались двое полицейских, которые, находясь в состоянии сильного опьянения (по словам бабушки мальчика – "без сознания пьяны"), стреляли по банкам во дворе частного дома. Кириллу не повезло оказаться рядом, и одна из пуль попала ему в голову.

Сами полицейские изначально утверждали, что мальчик просто гулял рядом, "по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы". Однако скоро они признались в совершении преступления и были задержаны. Стали известны и имена полицейских – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько.

Новость о том, что Кирилл умер, вызвала широчайший резонанс в обществе. Прокурор Юрий Луценко немедленно заявил о том, что статья, по которой обвиняются полицейские, будет изменена на "умышленное убийство". В тот же вечер, 3 июня, возле здания МВД собрались активисты, которые принесли игрушки, для того чтобы почтить память мальчика, и фаеры с петардами, чтобы подкрепить свои требования о наказании полицейских и об отставке их начальников, включая министра МВД Арсена Авакова.

На следующее утро успел произойти еще один скандал - уборщики выбросили принесенные активистами игрушки.

4 июня прошел суд по двум задержанным. Обоим была выбрана мера пресечения в виде двух месяцев под стражей.

Однако после суда адвокат семьи погибшего Кирилла, Александр Щербина, заявил, что в деле может появиться еще один фигурант. Якобы оружие, из которого была нанесена смертельная травма, давали в руки для стрельбы другому ребенку – сыну одного из обвиняемых. Данную информацию подтвердил и прокурор.

"Апостроф" продолжает следить за событиями вокруг резонансного убийства Кирилла Тлявова.

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