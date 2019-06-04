Ученые рассказали, как и когда на Земле наступит апокалипсис

Специалисты после проведения ряда исследований пришли к выводу, что на Земле через 80 лет могут произойти процессы, которые вполне можно охарактеризовать как "конец света".

Об этом пишет Vice.

Эксперты предположили, что из-за необратимых процессов и климатических изменений на планете случится потоп, а затем голод. По словам ученых, причиной апокалипсиса на Земле через 80 лет окажется глобальное потепление.

Общая температура повысится примерно на 5 градусов. Это приведет к дальнейшему таянию огромных ледников. Эксперты предположили, что от наводнений могут пострадать около 200 млн человек. Специалисты не исключают вероятности начала миграционного кризиса, который перерастет в войну за пропитание и территории. Ученые рассказали, что из-за затопления 1,8 млн квадратных километров суши исчезнет. Потоп коснется в основном участков, пригодных для сельскохозяйственных работ.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", согласно ряду пророчеств, предсказаний, прогнозов нумерологов и уфологов, в течение 2019 года планета Земля 12 раз окажется под угрозой уничтожения.