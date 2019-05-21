В NASA засекли огромный астероид, который может "разорвать" Землю: фото и видео

В американском космическом агентстве NASA засняли приближение к Земле небесного тела: 3-километровый астероид 1999 KW4 несется со скоростью 67 километров в час.

Некоторые исследователи опасаются, что астероид не пролетит мимо и "разорвет" Землю 26 мая. Произойдет это по той причине, что космическое тело может упасть на населенные города, и в результате огромное количество людей погибнет. В этих местах, как правило, есть промышленные зоны, атомные станции, и попадание 3-километрового астероида буквально будет "разрывать" нашу планету.

Когда астероид 1999 KW4 приблизится к Земле, скорость достигнет 21,51 километров в секунду — сообщают сотрудники Лаборатории реактивного движения NASA.

В то же время, исследователи не могут гарантировать, что астероид KW4 попадёт прямо в планету. Стоит отметить тот факт, что приближающийся астероид впервые обнаружили 20 лет назад, он является одним из самых крупных космических объектов, которые есть вблизи Земли. Рядом с планетой он окажется около 11 вечера, небесное тело настолько велико, что его можно наблюдать невооружённым глазом.

Кроме того, исследователи называют и другие опасные для Земли астероиды. Например, 494999 2010 JU39 достигает в диаметре 713 метров, возле Земли его ожидают 28 июня. Астероид пролетит на расстоянии 9,01 миллиона километров со скоростью 22 километра в секунду. В августе появится довольно опасный астероид, диаметр которого равен 1,43 километра. 141593 2002 HK12 открыли ещё в 1985 году, но пока нет вариантов предотвратить его приближение.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Вашингтоне (США) в ходе конференции по планетарной обороне участники представили методы борьбы с угрозами столкновения астероидов с Землей.