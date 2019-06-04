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В чем главные оборонные достижения Украины: фото и характеристики 7 образцов бронетехники

вторник, 04 июня 2019, 16:25
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Несмотря на скандалы, которые преследуют в последнее время одно из главных оборонных предприятий Украины, Харьковского КБ по машиностроению им. Морозова, за последние годы там разработали сразу ряд важных военных машин.

В частности, гордостью харьковских конструкторов является БТР-4, успевший принять участие в боевых действиях на Донбассе. Как отмечается, БТР-4 значительно превосходит по своим тактико-техническим характеристикам - огонь, защита, подвижность - бронетранспортеры БТР-70 и БТР-80, находящиеся на вооружении армии Украины. На его базе были созданы командирские, штабные, ремонтно-эвакуационные и медицинские специальные машины.

Второе достижение ХКБМ – бронетранспортер БТР-4МВ, представленный в 2017 году на киевской выставке "Оружие и безопасность". Конструкция корпуса у БТР-4МВ претерпела изменения – если в кабину БТР-4Е можно было попасть через боковые двери, как в автомобиле, то доступ вовнутрь БТР-4МВ возможен только сверху. По замыслу конструкторов, это обеспечивает лучшую защищенность машины при огневом поражении.

Также в конструкторском бюро разработана специальная маневренная малогабаритная транспортная бронемашина "Дозор". Впервые "Дозор" был показан публике в 2004 году, однако лишь война вернула этот проект к жизни.

Другая разработка ХКБМ – модернизация БТР-70 до уровня БТР-3Е. Его документация была передана для производства на Киевский бронетанковый завод. БТР-3Е также получил боевой опыт на Донбассе

Кроме того, на харьковском КБ начата разработка тяжелой БМП-У, вместо БМП-1 и БМП-2, которые используются в украинской армии, но производятся в РФ. Заявлено, что БМП-У может перевозить 3 члена экипажа и 7 десантников. Для вооружения выбран новый боевой модуль БМ-8, который оснащен 30-мм автоматической пушкой, автоматическим гранатометом, пулеметом, а также управляемыми противотанковыми ракетами "Барьер". Двигатель расположен в передней части корпуса, что обеспечивает более надежную защиту экипажа.

ХКБМ также принял участие и в ракетной программе Украины. В содружестве с КБ "Южное", идет разработка комплекса управляемых ракет на базе автомобильного транспорта. Изделие известно, как оперативно-тактический комплекс "Гром-2", который создается в интересах иностранного заказчика, но может попасть и в распоряжение ВСУ, причем с расширенными характеристиками.

2 декабря 2015 года на ХКБМ был представлен опытный образец модернизированной 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", получивший название "Верба". Главной особенностью "Вербы" является возможность комфортно управлять огнем прямо из кабины машины. Это было невозможно в случае с "Градом" - экипажу в любом случае приходилось бы покидать кабину.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Крепка ли броня: что происходит с производством бронетехники в Украине.

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