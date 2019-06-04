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В сети рассказали историю единственного темнокожего ликвидатора аварии в Чернобыле: фото

вторник, 04 июня 2019, 19:52
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Фото: соцсети

Одним из ликвидаторов аварии на ЧАЭС был темнокожий молодой человек Игорь Хиряк.

Об этом сообщает theБабель.

Как передает издание, он родился в 1967 году, в десять лет переехал в Череповец Вологодской области. В 1985 году Игоря призвали на срочную службу в армию, он попал в 210-ю понтонно-мостовую бригаду — это объединение инженерных войск Украины, которое базировалось в Киеве.

В состав бригады входила и часть № 75110, где служил Игорь. Солдаты этой части ликвидировали последствия Чернобыльской катастрофы с апреля 1986 по ноябрь 1990 года. После службы Игорь вернулся в Череповец, где и живет до сих пор.

Судя по профилю Игоря, он любит участвовать в исторических реконструкциях, а в 2014 году снялся в малобюджетном российском фильме "Заклятие Велеса". Есть у него в профиле и снимки из оккупированного Крыма, они датированы 2015 годом. Так, Игорь отдыхал в поселке Черноморское и был в Ялте. Сейчас Игорь выступает со стендап-камеди командой Amsterdam, живет в частном доме, ведет хозяйство. Двадцать первого апреля он выложил снимок, где он позирует в своем дворе с украинским флагом.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как выглядит Чернобыль в 2019 году.

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