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Как выглядит Чернобыль в 2019 году: свежие фото безлюдного города

пятница, 26 апреля 2019, 09:01
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В пятницу, 26 апреля, исполняется 33 года со дня крупнейшей в истории атомной энергетики планетарной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Последствия взрыва 1986 года на себе ощутили жители Украины, Беларуси и России.

Чернобыль и Припять остаются закрытыми городам. Туда можно попасть только по специальным пропускам или в составе экскурсий. Издание "Районка" опубликовало фоторепортаж, который сделали пологовцы во время поездки на Чернобыльскую атомную электростанцию.

Одинокие игрушки, грязные, но уцелевшие, - не редкость в зоне отчуждения.

Для некоторых вещей время здесь остановилось и не отразилось на состоянии: например, этот цветной витраж остался почти в первозданном виде.

На стенах зданий не только сохранились старые рисунки. Здесь постоянно появляются новые.

Вот так выглядит пустой отель "Полесье".

Но далеко не все игрушки уцелели.

А вот выставочная техника. Экземпляры почти не тронуло время за прошедшие 33 года.

Кровати до сих пор расположены так, как 33 года назад.

Как писал "Апостроф", в сети появились впечатляющие "детские" фото из Чернобыльской зоны. Соответствующие снимки были опубликованы на странице "Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник" в Facebook.

Также в начале марта в сети разместили фото целой поляны подснежников в Чернобыле. Они "проклюнулись" из-под снега и совсем не побоялись морозов, которые не отступали в Украине.

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