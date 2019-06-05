Город ушел под воду: появилось забавное видео "борца" с потопом под Черновцами

В сети появилось забавное видео с находчивым мужчиной, который придумал новый способ передвигаться в условиях потопа – с помощью велосипеда.

Запись из частично затопленного города Новоднестровск Черновицкой области была опубликована на канале "Обратная сторона" в Youtube.

"Сильные дожди затопили городок Новоднестровск Черновицкой области. Прогноз синоптиков неутешителен: дожди там будут идти еще неделю", - пишет автор видео.

На записи заметно, как мужчина довольно ловко передвигается в воде примерно по пояс на велосипеде. Следует отметить, что он еще при этом защитился от дождя, приделав к велосипеду зонт. На протяжении 24 секунд видео мужчина преодолел путь примерно в 150 метров.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы фото и видео сильного ливня, который приводил к потопам в Закарпатской области.