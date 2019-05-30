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В Киеве внезапно рвануло 45-летнюю трубу: видео с места ЧП

четверг, 30 мая 2019, 19:05
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Вечером в четверг, 30 мая в Киеве на улице Железнодорожное шоссе было выявлено повреждение трубопровода, потоки воды выплеснулись на проезжую часть, частично затопив улицу.

Об этом сообщает паблик "Киев оперативный" со ссылкой на информацию КП "Киевтеплоэнерго".

"Заплыв на железнодорожном шоссе, 13, объявляется открытым", - написали в паблике.

Уточняется, что прорыв случился во время испытаний теплоисточника ТЭЦ-5.

Пострадавших вследствие аварии пока не выявлено. Спустя два часа утечку удалось локализовать, на место были отправлены бригады ремонтников.

Также при очищении улиц от песка и щебня пришлось прибегнуть к помощи специальной техники.

Отдельно в сообщении указывается, что лопнувшая труба была введена в эксплуатацию в 1974 году.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото и видео обильных осадков и потопа на улицах в селе Марковка Коломыйского района Ивано-Франковской области.

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