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Грозовое лето: синоптики предупредили про ураганы и град

среда, 05 июня 2019, 08:47
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В среду, 5 июня, на большей части территории Украины пройдут дожди и грозы, а в отдельных районах стоит ожидать сильных порывов ветра.

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Как отмечается, в большей части областей пройдут кратковременные дожди, сопровождаемые грозами. Днем в отдельных районах (кроме востока и севера) ожидаются также град и шквалы ветра 15-20 м/с. В центральных и южных областях страны местами пройдут сильные дожди.

Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла, днем – 23-28 градусов. На юге и востоке прогнозируется жаркая погода до 31 градуса. Ветер преимущественно юго-восточный, до 10 метров в секунду.

Напомним, подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Мокрая жара: синоптики предупредили о капризах погоды на неделю.

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