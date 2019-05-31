Перекрыли доступ к морю: фото и подробности скандала на популярном курорте в Крыму

Жители оккупированного Россией Крыма возмущены поведением местных "властей", которые закрыли им проход к морю.

По данным издания "Примечания", инцидент произошел 30 мая в Коктебеле возле базы отдыха "Прибой".

Так, неизвестные здесь выставили охрану, которая не пускала туристов к побережью. Мужчины в камуфляже заявили, что людей не пускают по причине аварийного состояния комплекса. В свою очередь жители Коктебеля уверены, что здесь планируется частная стройка.

После того, как горожане вышли на некую "чиновницу", охрана открыла ворота.

Местные жалуются, что не все пляжи Коктебеля, несмотря не скорое открытие сезона, приведены в порядок, а сам поселок, по их словам, буквально утопает в мусоре.

Ранее "Апостроф" сообщал, что оккупанты в Крыму задержали двух активисток.