Российское судно нарушило территориальные воды Украины: опубликовано фото

Российский сухогруз нарушил государственную границу Украины в Черном море.

Об этом говорится в сообщении Командования ВМС Украины в Facebook.

По данным силовиков, судно нарушило границы из-за плохих погодных условий. При этом сухогруз не был задержан. Его направили по безопасному маршруту в порт следования.

"Украина - цивилизованная европейская страна с верховенством права, в отличие от Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Судно следовало по маршруту порт Астрахань - порт Констанца и из-за непогоды было вынуждено отклониться от рекомендованного пути и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль.

"Судно MELITA было без задержек направлено безопасным маршрутом в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, осмотр или арест экипажа", - добавили в ВМС.

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