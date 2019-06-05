В Украине провели испытания нового ракетного оружия: опубликованы фото и видео

В Украине прошли испытания первого украинско-турецкого боевого модуля Serdar, который был создан по заказу третьих стран.

Как говорится на официальном сайте предприятия "Укроборонпром", разработкой модуля занимались турецкая компания "Aselsan", конструкторское бюро "Луч" и "Спецтехноэкспорт".

Serdar представляет собой универсальную дистанционно-управляемую и стабилизированную систему вооружения, которая обеспечивает высокую эффективность оборонных и наступательных операций против наземных целей днем и ночью.

Основным вооружением боевого модуля является мобильная версия высокоточного противотанкового комплекса "Скиф" с двумя или четырьмя пусковыми установками для ракет РК-2С.

Ракеты калибра 130 мм могут уничтожать цель на расстоянии 5 км и пробивать броню толщиной 800 мм за динамической защитой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что названа проблема с производством в Украине новой крылатой ракеты.