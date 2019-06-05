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В Запорожье выпал крупный град: опубликованы фото и видео

среда, 05 июня 2019, 16:54
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Фото: соцсети

В Запорожье во вторник, 4 июня, прошли сильные дожди с градом, размер которого достигал с хорошую горошину.

Об этом сообщают местные СМИ, публикуя фото и видео непогоды.

Кроме того, на дамбе в центре города вода мешала передвижению транспорта. Кое-где машины вообще не могли ехать, поэтому водителям приходилось останавливаться на обочине.

Как сообщал "Апостроф", ранее масштабные дожди, выпавшие во вторник, 4 июня, в Тернополе, Виннице и областях, затопили улицы и подтопили несколько десятков домов. Кроме того, известно, что в Винницкой области из-за дождя погибла многодетная мать. Ее потоком воды снесло в пропасть.

Известно, что в четверг, 6 июня, синоптики прогнозируют в Украине мощные ливни и невыносимую жару.

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