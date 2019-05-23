Готовимся к худшему: ученые озвучили сценарий глобальной катастрофы, которая может вызвать голод и войны

Международная группа ученых дала прогноз наихудшего сценария глобального потепления, который может привести к войнам и голоду.

Об этом сообщает издание Science Alert.

В результате таяния ледников из-за глобального потепления могут быть затоплены территории, на которых проживает 187 миллионов человек. Под угрозой окажутся такие крупные города, как Нью-Йорк и Шанхай.

Отмечается, что вследствие потепления начнется миграционный кризис, который может привести к войнам и другим бедствиям.

Согласно сценарию ученых, в течение следующих 80 лет планета нагреется на пять градусов Цельсия, при этом уровень моря поднимется на два метра. Это более чем в два раза превышает оценки ООН, которые предсказывают повышение уровня моря к 2100 году на 97 сантиметров в том случае, если выбросы углерода продолжат расти.

"Затопление прибрежных территорий приведет к потере 1,8 миллиона квадратных километров суши, что превышает площадь Франции, Германии, Испании и Великобритании. При этом большая часть потерянных земель будет являться частью критически важных регионов, где производятся продукты питания", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, в этом случае более 2,5% всего населения Земли будут вынуждены переселяться в другие места. Число климатических беженцев будет примерно в 200 раз больше, чем число прибывших в страны Европейского союза с Ближнего Востока во время миграционного кризиса, начавшегося в 2015 году. Это приведет к серьезным социальным потрясениям и войнам.

Как сообщал "Апостроф", кардинальные перемены климата на нашей планете разрушают коралловые рифы.