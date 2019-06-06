Куски льда делали дыры в машинах: опубликованы фото и видео гигантского града в Крыму

В аннексированном Крыму выпал дождь с градом, размер которого достигал с куриное яйцо.

В сети публикуют фото и видео непогоды.

Отмечается, что больше всего досталось автомобилистам - крупные куски льда были настолько большими, что пробивали стекла машин насквозь. По этой причине автомобилистам пришлось укрывать свой транспорт одеялами.

"Друг из Симферополя позвонил и сказал прятать машину, там град сильный бьет машины, народ спасает как может, накрывают одеялами", - пишет один из автовладельцев в соцсети.

В соцсетях очевидцы сообщают, что дожди с градом прошли в Сакском, Черноморском и Симферопольском районах полуострова. Также очень крупный град прошел на окраинах Симферополя в поселке ГРЭС и симферопольском микрорайоне Пневматика.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик рассказала, какой погоды ждать в пятницу, 7 июня.