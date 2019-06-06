Мощный ураган устроил настоящий апокалипсис в Херсонской области: опубликованы фото последствий

В среду, 5 июня, в селе Казачьи Лагеря в Херсонской области прошёл сильный ураган, который нанес разрушения домам мирных жителей.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на чрезвычайные службы.

Последствия стихийного бедствия местные жители показали на своих страницах в Facebook.

"Катастрофа! Это последствия урагана в Козачьих Лагерях. Сносило крыши, падали столбы, деревья, затопило урожай, на церкви погнуло крест. Сейчас село без света", – написала на своей странице Янина Лебедева.

В то же время в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области уведомили, что жертв и пострадавших нет.

По их подсчетам стихия повредила крыши 50 зданий в населенном пункте, среди них была сильно повреждена школа, обрушено около полусотни деревьев.

Как сообщал "Апостроф", ранее Гидрометцентр уведомил, что до середины июня в большинстве областей Украины будут наблюдаться осадки в виде дождя с грозами, а также порывы ветра до 10 метров в секунду.