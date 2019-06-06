Украину будет сильно штормить: актуальный прогноз и карта погоды

В течение ближайших нескольких дней в большинстве областей Украины будут наблюдаться осадки в виде дождя с грозами, а также порывами ветра до 10 метров в секунду.

Об этом сообщается на сайте украинского Гидрометцентра.

Так, в четверг, 6 июня ожидается до 29 градусов тепла во всех регионах страны кроме западных. В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и ряде других областей будет чуть прохладнее – до 27 градусов.

В то же время сильные осадки с грозами можно будет ожидать на территориях Украины с западной границы до Донецкой и Луганской областей – там будет жарко и сухо.

Ветер ожидается сильный, юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Ослабятся порывы ветра лишь к выходным, при этом осадки, по данным Гидрометцентра, ожидаются в течение всей недели.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы фото и видео сильного ливня, который приводил к потопам в Закарпатской области.