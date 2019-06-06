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Мы вам покажем: известная партия опозорилась перед украинцами из-за пошлой рекламы

четверг, 06 июня 2019, 17:02
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Партия "Сила людей" опубликовала фотоколлаж, в котором обыграла известный юмористический номер с участием Владимира Зеленского.

"Политика превратилась в шоу-бизнес. Это не только украинские реалии, это мировая тенденция. Мы пять лет открыто строим партию "Сила людей» без теневого хозяина и меняем систему на местах. Однако, чтобы пробиться к вашему вниманию сейчас - должны играть по новым правилам. Мы готовы! Нам есть что показать!", - говорится на странице партии в Facebook.

Напомним, что в номере "95 квартала" Зеленских играет на рояле без помощи рук.

"Как можно голосовать за партию, которая считает избирателей тупым быдлом, которое ведется на голые задницы??? Полное разочарование дешевой банальностью, которая уже пахнет нафталином! Печально", "Убейте пиарщика)))) Вы действительно считаете ЭТО интересным пиар-шагом? ??? После этого почему-то не интересно "что покажут" ((((... не хватает "пианино" для полного соответствия требованиям "современного" избирателя ((((", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", на президентских выборах 2019 года партия "Сила людей" отозвала своего кандидата Дмитрия Гнапа в пользу Анатолия Гриценко.

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