Еще один кандидат снялся с президентских выборов в Украине

В субботу, 2 марта, партия "Сила людей" приняла решение об отзыве своего кандидата на президентских выборах 2019 года Дмитрия Гнапа.

Об этом сообщили на XI Всеукраинском съезде партии, который прошел в Днепре.

Отмечают, что на повестке дня у съезда было четыре вопроса, в том числе и "разрешение ситуации, сложившейся вокруг президентских выборов".

"Отозвать кандидата от политической партии "Сила людей" на пост президента Украины и дать ему возможность добровольно отказаться от дальнейшего баллотирования и снять свою кандидатуру в срок до 7 марта", - говорится в решении съезда.

Напомним, 1 марта Дмитрий Гнап заявил о том, что хочет снять свою кандидатуру на пост президента Украины в пользу Анатолия Гриценко. Уже на следующий день, 2 марта, партия "Сила людей" приняла соответственное решение.

Как сообщал "Апостроф", ранее о снятии своей кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко объявил Андрей Садовой. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Совместный фронт против Порошенко: что стоит за объединением Гриценко и Садового.