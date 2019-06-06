Рыболов опубликовал фото гигантского сома, пойманного под Черниговом

Украинский рыболов-любитель поймал в водоеме в Черниговской области огромную рыбу – 12-килограммового сома.

Соответствующее фото рыболов Евгений Дорошенко опубликовал на Facebook странице "Рыбалка в Чернигове. Черниговской области".

На снимке можно увидеть, что сом действительно огромного размера. По словам Дорошенко, вес пойманной рыбы составляет 12,5 килограмм. Пойман сом был в ходе подводной охоты.

"Я не профи, я любитель, даже костюма нет, первый мой трофей за 15 лет", – отметил рыболов в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинский чемпион в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) похвастался уловом на рыбалке. Ему удалось поймать огромного карпа.