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Украинский чемпион похвастался огромной добычей: опубликовано фото

вторник, 07 мая 2019, 13:58
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Украинский чемпион в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) похвастался уловом на рыбалке.

Боксер в своем Instgram опубликовал фото с пойманным огромным карпом. Снимок спортсмен подписал лаконично, но весьма емко: "8.300". Рыбачил уроженец Белгород-Днестровска близ села Кучурган в Одесской области.

Позже пользователи в комментария к фото оставили несколько занимательных сообщений. Вот некоторые из них: "Для карпа это большая честь сфотографироваться с Васькой", "На вид кг 5, но какой рыбак не прибавит пару кг к добыче)))", "Клаас, в каком раунде?", "У рыбы не было шансов с королем бокса".

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший тренер Кличко сделал заявление по возвращению боксера в ринг.

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