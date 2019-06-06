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Скандал с "бунтовщиком" Филаретом: глава ПЦУ описал реальную ситуацию внутри церкви

четверг, 06 июня 2019, 14:37
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Глава Православной церкви Украины Епифаний рассказал о своем отношении к скандалу с бывшим предстоятелем УПЦ КП Филаретом.

Об этом в подробностях он поделился в интервью Укринформ.

"Я как предстоятель реагирую на это (скандал, - прим. ред.) достаточно спокойно. Мы хотим быть открытой церковью украинского народа. И процессы, которые сейчас происходят внутри, обсуждаются не в кулуарах, а открыто. Если определенный иерарх имеет какое-то свое особое мнение, то он его озвучил на публику, и даже есть определенные (положительные) замечания, что такой публичности не было в свое время в УПЦ Киевского патриархата. Сейчас мы видим, что у отдельных иерархов - они в абсолютном меньшинстве - есть определенные мысли относительно будущего развития нашей Единой поместной православной церкви, большинство церкви совсем не разделяет. И поэтому большинство, абсолютное большинство архиереев показали, что они являются верными тем идеалам, которые были намечены 15 декабря 2018 во время Объединительного собора, состоявшегося в стенах Святой Софии Киевской. Поэтому я считаю, что эти процессы хотя и сложными, но положительными. Мы сейчас описываем свое будущее на основе устава, который был принят на соборе, и на основе Томос, который закрепил этот устав и был вручен мне как предстоятелю 6 января этого года Вселенским патриархом Варфоломеем. Я считаю, что в будущем мы вместе, даже с теми, кто имеет какие-то другие мысли, будем сотрудничать и строить наше общее будущее", - объяснил он.

При этом, по словам Епифания, большинство епархий готовы следовать новому курсу, который был выбран во время Объединительного собора.

"Большинство епархий официально подтвердили свою позицию через средства массовой информации. Они поддерживают тот курс, который был выбран нами предварительно во время Объединительного собора. И даже те, публично не высказались, также единодушны в том, что мы не имеем права возвращаться назад. То есть, абсолютное большинство архиереев верна тем принципам, которые мы единогласно приняли на Соборе. Практически единогласно, только один участник из двухсот заседании Объединительного собора проголосовал против", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Филарета сделали громкое заявление о поместном соборе и ликвидации УПЦ (КП).

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