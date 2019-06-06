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Все ушло под воду: опубликованы фото и видео масштабного потопа в Хмельницкой области

четверг, 06 июня 2019, 08:13
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Фото: соцсети

В Каменец-Подольском и области масштабные ливни затопили дороги, из-за чего проехать по ним, особенно по проселочным, просто невозможно.

Соответствующие фото и видео публикуют в соцсетях.

На фото и видео можно увидеть мощный поток воды, который льется с небо, заливая все вокруг. В связи с этим проехать на авто невозможно.

Как сообщал "Апостроф", ранее непогода устроила масштабное ЧП на рок-фестивале под Днепром.

Помимо этого, масштабные дожди, выпавшие во вторник, 4 июня, в Тернополе, Виннице и областях, затопили улицы и подтопили несколько десятков домов.

Также сообщалось, чтов Украине ожидается ухудшение погодных условий, синоптики прогнозируют грозы, шквалы и град в некоторых областях.

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