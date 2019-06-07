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Бог грома и молнии за "работой": появилось мощное видео ночной стихии в Кривом Роге

пятница, 07 июня 2019, 02:41
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В сети появился видеоролик сильнейших гроз в Кривом Роге, настолько мощных, что пользователи пошутили, что город посетил скандинавский бог грома Тор.

Видеозапись непогоды опубликовал пользователь Daved Romanov у себя на странице в Facebook.

На фоне видео играет тяжелая музыка, вставленная для усиления эффекта от стихии.

"Тор - бог грома и молнии персонально посетил Кривой Рог... Завораживающее зрелище", - подписал свой ролик автор.

Как сообщал "Апостроф", ранее исследователи предупредили, что на территории США, на юге Среднего Запада, где нет ни единого вулкана, может как и несколько столетий назад возникнуть "геологическая аномалия" в виде серии землетрясений. По сведениям исторической хроники, во время каждого из землетрясений, люди слышали звук, который напоминал гром. Также есть свидетельства, что в небе замечали страшные тучи, затем возник густой туман с неприятным запахом, который очень напоминал смог, а когда туман опустился низко, стало очень сложно дышать.

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