Опаснее Йеллоустоуна: ученые предупредили об угрозе аномальной глобальной катастрофы

Исследователи предупреждают, что на территории США, на юге Среднего Запада, где нет ни единого вулкана, может как и несколько столетий назад возникнуть "геологическая аномалия" в виде серии землетрясений.

Об этом сообщает портал Планета Новости.

По историческим свидетельствам, тогда в земле появлялись огромные трещины, в них провалилось большое количество людей и погибло.

Согласно хронике, в штате Теннеси, на месте одной из трещин, образовалось глубокое озеро, которое существует и сегодня. Также есть информация о том, что во время каждого из землетрясений, люди слышали звук, который напоминал гром. Также есть свидетельства, что в небе замечали страшные тучи, затем возник густой туман с неприятным запахом, который очень напоминал смог, а когда туман опустился низко, стало очень сложно дышать.

Согласно основной версии ученых, землетрясения случились из-за того, что под рекой Миссисипи в тектонической плите есть слабое место, покрытое множеством мелких трещин. Эксперты добавили, что данный регион является "сейсмологически опасным" и в любой момент эта "слабая зона" может не выдержать и спровоцировать череду сильных землетрясений.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые заявили, что в 2020 году на Земле может наступить серьезное похолодание, которое перерастет в новый ледниковый период.