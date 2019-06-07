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ФБР рассекретило досье на йети: опубликованы фото

пятница, 07 июня 2019, 04:33
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ФБР рассекретило документ, в котором проанализирована информация о существовании неизвестного человекоподобного существа, называемого снежным человеком или йети.

В 1976 году ученый Питер Берн отправил ФБР запрос на анализ 15 образцов волос и тканей, передает Naked Science.

В аналитической записке бюро за февраль 1977 года говорится, что "образцы принадлежат подвиду семейства оленевых".

Сейчас Питеру Берну 93 года и он до сих пор верит и пытается доказать, что сасквоч — не выдумка, а реальное существо. На сайте ученого говорится, что "первая возможность отправиться на поиски йети появилась у него в 1946 году, когда он еще находился в Британских королевских ВВС в Бомбее, Индия".

На одном из фото, сделанном в 1958 году в гималайском храме в Непале, Берн снят со "скальпом йети". Там же опубликовано фото большого следа, якобы оставленного снежным человеком. Кроме этого, по словам ученого, он нашел множество других следов неизвестного происхождения с пятью пальцами на каждой ноге. Следы оставлены в Гималаях на высоте 4,5 километров. Берн не исключает, что их могли оставить индусские отшельники.

Как сообщал "Апостроф", в Альпах раскопали останки морского монстра, который жил на Земле примерно 210 миллионов лет назад.

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