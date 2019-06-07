Крупные потери ВСУ на Донбассе: подробности о погибших, фото и видео

Во время обстрела неподалеку Новолуганского в пятницу, 7 июня, погибли 23-летний Максим Олексюк и 28-летний Дмитрий Пругло.

Как сообщает naparise.com, Максим Олексюк родом из Козятина. Боец погиб при попадании вражеской мины калибра 122 мм в блиндаж. С 2017-го Максим служил в "Азове". Погиб он на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района. Сослуживцы называли его "Максон".

Вместе с ним погиб еще один украинский воин 28-летний Дмитрий "Круглый" Пругло с Полтавщины. Дмитрий Пругло пришел в "Азов" в 2014 году. Он участвовал в тяжелых боях подразделения.

Напомним, что ночью на пятницу, 7 июня, боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Новолуганского, в результате чего двое бойцов погибли и 11 получили боевые травмы и ранения различной тяжести. Отметим, что изначально сообщалось о 8 пострадавших. Их эвакуировали в госпиталь.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики обстреляли жилую многоэтажку на Донбассе.