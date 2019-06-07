Месть боевикам была жесткой: ВСУ снова понесли крупные потери на Донбассе

В пятницу, 7 июня, на линии разграничения на Донбассе под Новолуганским боевики атаковали позиции украинских войск с применением запрещенной Минскими соглашениями артиллерии.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В результате вражеских обстрелов двое украинских бойцов погибли, еще восемь – получили ранения различной степени тяжести.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника. Потери врага уточняются", – говорится в сообщении.

Поселок Новолуганское, неподалеку от которого произошел бой, находится в Донецкой области возле Светлодарска и относится к зоне ответственности оперативно-тактической группы "Север".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 4 июня на линии разграничения на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ: боевики из ПТУР выстрелили в грузовик, перевозивший продукты.