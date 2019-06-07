Погода приготовила для украинцев опасный "сюрприз": опубликована карта

На субботу, 8 июня, синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

"8 июня на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы, днем в западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 26-31°, в западных областях 23-28°", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее непогода устроила масштабное ЧП на рок-фестивале под Днепром.

Помимо этого, масштабные дожди, выпавшие во вторник, 4 июня, в Тернополе, Виннице и областях, затопили улицы и подтопили несколько десятков домов.

Также сообщалось, что в Украине ожидается ухудшение погодных условий, синоптики прогнозируют грозы, шквалы и град в некоторых областях.