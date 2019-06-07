RU  UA  EN

суббота, 8 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

8 июня

01:31
Завораживающее зрелище: на популярном курорте туристы на видео сняли двойной смерч
00:33
Определился соперник сборной Украины в полуфинале чемпионата мира
00:24
NASA показало видео кометного "дождя" на Луне

7 июня

23:54
Под Сумами полицейский на авто сбил ребенка: фото
23:35
Украина разгромила Сербию в фантастическом матче отбора на Евро-2020: видеообзор
23:08
Исчезновение самолета в небе над Киевом: подробности, данные о пострадавших, фото, видео
22:52
Украина - Сербия: видео голов
22:45
На Донбассе произошел мощный взрыв: первые подробности и фото с места ЧП
22:05
Под Ровно в тройное ДТП попала маршрутка с пассажирами: данные о пострадавших, фото
21:44
Наш список вас удивит: Вакарчук сделал неожиданное заявление
21:23
Под Киевом произошло смертельное ДТП с участием Tesla: фото и видео с места ЧП
20:59
В России задержали журналиста: в сети появилась мощная реакция, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Погода приготовила для украинцев опасный "сюрприз": опубликована карта

пятница, 07 июня 2019, 18:59
переглянути новину українською

На субботу, 8 июня, синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

"8 июня на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы, днем в западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 26-31°, в западных областях 23-28°", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее непогода устроила масштабное ЧП на рок-фестивале под Днепром.

Помимо этого, масштабные дожди, выпавшие во вторник, 4 июня, в Тернополе, Виннице и областях, затопили улицы и подтопили несколько десятков домов.

Также сообщалось, что в Украине ожидается ухудшение погодных условий, синоптики прогнозируют грозы, шквалы и град в некоторых областях.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Настоящая жара, но с грозами: синоптики дали прогноз на выходные

На 91 году жизни умер известный писатель и Герой Украины

Есть несколько участков, где существует опасность вторжения России - Сергей Згурец

Я готов вести переговоры о мире - генерал Юрий Думанский

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: