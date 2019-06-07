Пушкин сошел бы с ума: в сети высмеяли фото "русского карнавала" в Донецке и Луганске

Российские оккупанты в Донецке и Луганске подняли сеть на уши очередным "русским карнавалом".

Соответствующие фото опубликованы в сети.

"Раньше в шароварах плясали, все были щирымы украинцами кОзакамы, теперь все донские казаки! Теперь чинуши от культуры переобулись. Ой, любо! Кокошнички... Красота! Ничего завтра снова шаровары наденем...." – комментируют фото в Twitter-сообществе ЛНР (Колывано-Бджолария).

"Это с этими торговать что ли?", "Переодеваться чинуши научились раньше, чем переобуваться. Вон сколько костюмов, можно любой власти угодить!", "Ой, *ля... не надо о больном. Проспали под забором пол жизни - проснулись казаками... Предводители вызывают грустную улыбку", - не перестают комментировать снимки в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли абсурдный праздник оккупантов в Крыму.