У побережья Крыма заметили таинственного 30-метрового монстра: что о нем известно

В оккупированном Крыму у побережья Черного моря заметили огромного змея длиной в 30 метров.

Об этом сообщает ряд российских информационных изданий.

Ученые, основываясь на снимках и видеозаписях, выяснили, что рептилия является родственником древнего Карадагского змея, отметив, что ранее в этих местах было обнаружено яйцо рептилии весом в 20 кг.

Уточняется, что туристка-очевидец заметила детеныша змея-людоеда из окна гостиницы. Она рассказала, что "море вспенилось, после чего огромная рептилия напала на дельфина и утащила его на дно".

После того, как новость была опубликована рядом изданий, многие туристы из РФ задумались над сменой места отдыха. Также на месте стали работать гиды, которые выходят с отдыхающими в море "на поиски змея-людоеда".

В то же время местные ученые подтверждают сведения о древней рептилии в здешних водах, и даже описывают его в подробностях.

"По морю прошел катер, а за ним промелькнул фрагмент тела длиною 30 метров. Как правило, Блеки темно-коричневого цвета, на спине у него от середины головы до середины туловища расположена грива, напоминающая спутанные морские водоросли. В диаметре змей около метра. На теле у него панцирные крупные пластинки", - рассказал океанолог Анатолий Таврический.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые смогли открыть новый вид фитозавров (помесь крокодилов и гавиалов) по окаменелым остаткам, которые были обнаружены в Альпах еще в 1980-х годах.