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Умерла последняя самка-черепаха исчезающего вида: фото

вторник, 16 апреля 2019, 05:00

В Китае умерла последняя в своем роде в мире черепаха Янцзы женского пола с мягким панцирем.

Об этом сообщает издание CNN.

Известно, что последние годы уникальное животное провело в зоопарке Сучжоу на юге Китая. Совсем недавно ей исполнилось 90 лет. Во время содержания под наблюдением людей рептилию пять раз пытались искусственно оплодотворить и на пятый раз процедура прошла успешно.

После оплодотворения черепаха не чувствовала себя плохо, однако через несколько недель ее состояние резко ухудшилось, и она умерла.

Черепахи Янцзы оказались на грани вымирания из-за деятельности браконьеров – ценные особи рептилий вылавливались и продавались в течение долгого времени. Также на их исчезновение повлияло ухудшение экологии в их среде обитания.

Ученые утверждают, что в мире осталось всего три черепахи этого вида. Одна из них - самец в китайском зоопарке. Еще две черепахи живут на воле во Вьетнаме, однако пока их пол определить не удается – они крайне редко попадаются на глаза людям.

Как сообщал "Апостроф", в начале февраля браконьеры во Львовской области убили беременную лосиху, жестоко поиздевавшись над ее мертвым телом.

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