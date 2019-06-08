RU  UA  EN

суббота, 8 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

8 июня

21:32
В Киеве произошло смертельное ЧП на пляже: опубликовано фото
21:16
СМИ опубликовали видео вооруженного конфликта "Нацкорпуса" с полицией
21:07
Палят из танков: стало известно о ранении бойца ВСУ на Донбассе
21:04
"Карпаты" победили в огненном западноукраинском дерби и сохранили место в УПЛ
20:07
Кто пойдет под "флагами" партии Вакарчука: названа первая двадцатка
19:47
Гриценко рассказал о своих планах на участие в парламентских выборах
19:21
Грозы и град: синоптики "порадовали" украинцев прогнозом погоды, карта
19:00
Скандальное задержание российского журналиста: что известно на данный момент
18:36
В Германии школьный автобус попал в жуткое ДТП: десятки пострадавших, фото
18:11
Подрыв трактора на Донбассе: подробности и новые фото с места серьезного ЧП
17:47
В Одессе в аварию попала дочь кандидата в президенты: подробности, фото
17:15
Во Львове громко напомнили Путину, кто он: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Грозы и град: синоптики "порадовали" украинцев прогнозом погоды, карта

суббота, 08 июня 2019, 19:21
переглянути новину українською

В воскресенье, 9 июня, в Украине ожидаются грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, на Правобережье страны ожидаются местами град и шквалы 15-20 м/с, и уровень опасности.

Также 9 и 10 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,8 м над уровнями.

"Местами возможен выход воды на заводь, при сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщал "Апостроф", ранее непогода устроила масштабное ЧП на рок-фестивале под Днепром.

Помимо этого, масштабные дожди, выпавшие во вторник, 4 июня, в Тернополе, Виннице и областях, затопили улицы и подтопили несколько десятков домов.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ромы - это мы. Что мы можем противо­поставить волне самосудов?

Настоящая жара, но с грозами: синоптики дали прогноз на выходные

На 91 году жизни умер известный писатель и Герой Украины

Есть несколько участков, где существует опасность вторжения России - Сергей Згурец

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: