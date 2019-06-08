Грозы и град: синоптики "порадовали" украинцев прогнозом погоды, карта

В воскресенье, 9 июня, в Украине ожидаются грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, на Правобережье страны ожидаются местами град и шквалы 15-20 м/с, и уровень опасности.

Также 9 и 10 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,8 м над уровнями.

"Местами возможен выход воды на заводь, при сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщал "Апостроф", ранее непогода устроила масштабное ЧП на рок-фестивале под Днепром.

Помимо этого, масштабные дожди, выпавшие во вторник, 4 июня, в Тернополе, Виннице и областях, затопили улицы и подтопили несколько десятков домов.