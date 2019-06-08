К миллиардам туристов готовы: появились печальные летние фото главных курортов Крыма

В аннексированном Крыму, в отличие от Арабатской стрелки, несмотря на неделю лета, пляжи пустуют до сих пор.

Соответствующие фото публикуют в соцсетях.

Так, пустует даже самый посещаемый пляж "Солнышко".

Ту же самую картину можно увидеть и на пляже в Ялте. Причем, здесь все выглядит еще более удручающе, поскольку недавно прошедшие дожди создают в округе ощущение осени или ранней весны, но никак не знойного лета.

Пустующие улицы можно увидеть также в Симеизе.

"Симеиз полностью готов к приезду миллиардов туристов", - говорится в подписи к кадрам в сообществе Ху*вый ЮБК в Twitter.

Симеиз полностью готов к приезду миллиардов туристов pic.twitter.com/Xpz3LnqJ9I — Ху*вый ЮБК (@h_ubk_ukraine) 5 июня 2019 г.

Не отстает от него и Алупка.

Центр Алупки прекрасен . Санаторий Радуга pic.twitter.com/RRSux6AjlD — Ху*вый ЮБК (@h_ubk_ukraine) 31 мая 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", ранее военные Путина устроили "гетто" у популярного пляжа в Севастополе.