NASA показало видео кометного "дождя" на Луне

Ученые сделали громкое открытие и показали, что На Луне во время метеорных "дождей" на поверхность выходит вода.

Как говорится на официальном сайте NASA, в момент, когда частица кометного мусора попадает на Луну, она испаряется во время удара. При этом создается ударная волна в лунном грунте.

"Для достаточно большого ударного элемента эта ударная волна может нарушить сухой верхний слой почвы и высвободить молекулы воды из гидратированного шара ниже", - отмечают специалисты.

Напомним, что астрономы приблизились к разгадке тайны происхождения Вселенной.

Ранее "Апостроф" сообщал, что группа ученых из Швеции, Австралии и США обнаружили в почве на Луне древнейший камень земного происхождения.