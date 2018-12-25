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Астрономы приблизились к разгадке тайны происхождения Вселенной: сделано важное открытие

вторник, 25 декабря 2018, 03:24

Астрономы из Обсерватории Кека на Мануакеа (Гавайи) обнаружили редкую реликтовую галактику из древней Вселенной - "ископаемое облако" газа, появившееся примерно во времена Большого взрыва.

Исследование описано в статье, опубликованной в базе препринтов arXiv.org и которая позже будет опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передает naked-science.ru.

Необычное открытие может предоставить новую информацию о происхождении Вселенной и ее раннем составе, включая то, почему некоторые звезды и галактики сформировались из газов, а другие - нет.

Группой ученых руководили Фред Роберт и Майкл Мерфи из Суинбернского технологического университета в Мельбурне.

"Куда бы мы ни смотрели, повсюду во Вселенной газ загрязнен остатками тяжелых элементов от взорвавшихся звезд. Но это непосредственное облако кажется нетронутым, незагрязненным звездами даже спустя полтора миллиарда лет после Большого взрыва", - утверждает Роберт в заявлении, опубликованном на веб-сайте Обсерватории Кека.

Команда использовала два спектрометра, которые ранее были задействованы для обнаружения экзопланет. Астрономы заметили "ископаемое облако" благодаря расположенному за ним невероятно яркому квазару - небесному телу, испускающему огромные количества энергии.

Судя по показаниям спектрометра, облако имеет крайне низкую плотность, вследствие чего исследователи пришли к выводу, что это "настоящий реликт Большого взрыва". Другими словами, оно осталось практически нетронутым частицами взорвавшихся звезд, наполняющих все остальные области галактики.

Благодаря этому непосредственному открытию в будущем может быть найдено больше "ископаемых облаков". Первые такие объекты астрономы случайно обнаружили в 2011 году.

"Теперь появилась возможность обозревать такие ископаемые реликты Большого взрыва. Это поможет нам понять, насколько они редки и почему какая-то часть газа формировала звезды и галактики в ранней Вселенной, а какая-то - нет", - пояснил Мерфи.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось фото самой яркой кометы в 2018 году.

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