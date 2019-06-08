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Не дают спокойно пожарить шашлык: пособник боевиков жестко прошелся по наемникам Путина

суббота, 08 июня 2019, 23:11
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Коллаборациониста и пособника российских оккупантов Александра Болотина дико возмутило нарушение Минских соглашений со стороны боевиков на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Какого *ера наши доблестные дыныэровские войска начинают 82 мм снарядами фигачить куда-то в сторону Авдеевки? Там или пьяные или бухие, или шо? Там *исюны, наши военные, настреляться не могут? По нам никто не стреляет, мы начинаем стрелять. Что это такое, вообще?" – возмущается на кадрах он и в это время жарит шашлык.

Осторожно, ненормативная лексика!

"Болотину доблестные члены #роа не дают спокойно пожарить шашлык, он очень недоволен", - не удержался от комментария сам блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики обстреляли жилую многоэтажку на Донбассе.

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