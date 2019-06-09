Настоящая жара: синоптик дала прогноз на 9 июня

В воскресенье, 9 июня, в Украине будет нестабильная погода на востоке будет сухо, а в западных областях пройдут кратковременные дожди и грозы.

Об этому рассказала "Апострофу" синоптик Наталья Диденко.

"При грозах возможно шквальное усиление ветра, сильные ливни и даже град. Стоит быть очень осторожными, ведь даже небольшой дождь может моментально превратиться в сильный ливень. Осадки также распространятся на Житомирскую область, Винницкую. Также есть вероятность кратковременных дождей в Одесской, Николаевской, Черкасской областях и в районе Кропивницкого. В восточных областях, большинстве центральных, Запорожской области, Крыму и Херсонской области существенные осадки маловероятны", - отметила синоптик.

При этом, по ее словам, несмотря на дожди, в Украине будет жара.

"Температура воздуха в эти дни в Украине будет высокой, настоящая жара: +27-33 градуса. В Киеве и в субботу, и в воскресенье сохраняется вероятность кратковременных дождей с грозой, но и солнца будет хватать. Максимальная температура воздуха в столице ожидается на уровне 28-30 градусов тепла", - рассказала Диденко.

Как сообщал "Апостроф", Жители западных регионов Украины пострадали от обильных ливней и шквального ветра, который повалил часть деревьев на тротуары и дороги. В сети очевидцы опубликовали видео потопа.