Новый уровень такси: в сети показали фото "героя парковки" в Ровно

В Ровно заметили "героя парковки", который поставил свое авто у входа в железнодорожный вокзал.

Фото опубликовали на странице rivne_1283 в Instagram.

Водитель на автомобиле "Лада" подъехал прямо к дверям по пандусу и позже таким же путем уехал.

"От двери под дверь, новый уровень такси", "Возможно, это водитель с физическими недостатками припарковался?", "Наверное, мэр приехал, что такси прямо из-под дверей вокзала забирает", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в июне сняли на фото двух "героев парковки" - один перекрыл тротуар так, что по нему не смогла пройти женщина с коляской, а второй припарковался почти вплотную ко входу в здание.

В феврале в Днепровском районе столицы разъяренная толпа собственноручно "убрала" с дороги автомобиль наглого "героя парковки".