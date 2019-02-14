​Киевляне вынесли на руках наглого "героя парковки": опубликовано видео

13 февраля в Днепровском районе столицы разъяренная толпа собственноручно "убрала" с дороги автомобиль наглого "героя парковки".

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"На Дарницкой площади (Ленинградская площадь) водитель Mitsubishi (AA2482CA) припарковал свой автомобиль так, что перекрыл дорогу трамваю. В следствии этого образовалась пробка и люди сами решали проблему, не дожидаясь приезда полиции", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве около мусорных баков обнаружили элитную машину на европейских номерах. А в пригороде Киева, на Петропавловской Борщаговке, девушка-водитель неудачно припарковалась, повредив четыре автомобиля. Машина марки Volkswagen врезалась в четыре припаркованных авто. Также в столице пешеходы оставили на неудачно припаркованном автомобиле шоумена Андрея Джеджулы гору мусора.