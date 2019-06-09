​Сплошное месиво: появилось видео последствий смертельного ДТП в Киеве

8 июня вечером возле ТЦ "Домосфера" в столице Mercedes, в котором находилось пять человек, влетел в пристройку. Вследствие аварии водитель авто погиб на месте, а все пассажиры госпитализированы.

Об этом сообщает "Информатор", публикуя видео.

Предварительно, водитель, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части. Автомобиль сначала въехал в металлический отбойник, а затем — в пристройку на парковке ТЦ "Домосфера".

В результате столкновения 24-летний водитель погиб на месте происшествия. Известно, что он является гражданином другого государства (предварительно, Грузии). Еще четверо пассажиров, две девушки и два парня в возрасте от 21 до 27 лет, получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.

По данному факту начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет или без такового.

На данный момент правоохранители проводят необходимые следственные действия, назначили соответствующие экспертные исследования, чтобы установить все причины аварии и скорость, с которой двигался автомобиль, а также виновника случившегося.

Как сообщал "Апостроф", на въезде в Александрию Кировоградской области произошла авария, в которой погибли трое молодых парней. Еще одна девушка получили тяжелые травмы.